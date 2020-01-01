Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Laine Staked SOL (LAINESOL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Laine Staked SOL (LAINESOL) A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Επίσημη ιστοσελίδα: https://stake.laine.one Αγοράστε LAINESOL τώρα!

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Laine Staked SOL (LAINESOL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 30.91M $ 30.91M $ 30.91M Συνολική προμήθεια: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 130.36K $ 130.36K $ 130.36K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 30.91M $ 30.91M $ 30.91M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1,044.04 $ 1,044.04 $ 1,044.04 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 8.18 $ 8.18 $ 8.18 Τρέχουσα τιμή: $ 237.09 $ 237.09 $ 237.09 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Laine Staked SOL (LAINESOL)

Tokenomics Laine Staked SOL (LAINESOL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Laine Staked SOL (LAINESOL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LAINESOL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LAINESOL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LAINESOL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LAINESOL token!

Πρόβλεψη Τιμής LAINESOL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LAINESOL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LAINESOL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

