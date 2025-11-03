Lack Of Memes (MEMELESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001874 $ 0.00001874 $ 0.00001874 Κατώτ. 24H $ 0.00002131 $ 0.00002131 $ 0.00002131 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001874$ 0.00001874 $ 0.00001874 Υψηλ. 24H $ 0.00002131$ 0.00002131 $ 0.00002131 Υψηλή συνέχεια $ 0.00152836$ 0.00152836 $ 0.00152836 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001836$ 0.00001836 $ 0.00001836 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.49%

Lack Of Memes (MEMELESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001888. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMELESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001874 και ενός υψηλού $ 0.00002131, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMELESS είναι $ 0.00152836, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001836.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMELESS έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.49% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Lack Of Memes (MEMELESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.87K$ 18.87K $ 18.87K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.75M 999.75M 999.75M Συνολικός Όγκος 999,747,252.269815 999,747,252.269815 999,747,252.269815

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Lack Of Memes είναι $ 18.87K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMELESS είναι 999.75M, με συνολική προσφορά 999747252.269815. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.87K