Πληροφορίες LABEL AI (LBL) LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://label.foundation/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://label-foundation.gitbook.io/label-whitepaper-en-2.0 Αγοράστε LBL τώρα!

LABEL AI (LBL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για LABEL AI (LBL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Συνολική προμήθεια: $ 2.93B $ 2.93B $ 2.93B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.71B $ 2.71B $ 2.71B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.04601612 $ 0.04601612 $ 0.04601612 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00107922 $ 0.00107922 $ 0.00107922 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00135854 $ 0.00135854 $ 0.00135854 Μάθετε περισσότερα για την τιμή LABEL AI (LBL)

Tokenomics LABEL AI (LBL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του LABEL AI (LBL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LBL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LBL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LBL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LBL token!

