KYRA (KYRA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KYRA (KYRA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KYRA (KYRA) I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kyraevolves.com/ Αγοράστε KYRA τώρα!

KYRA (KYRA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KYRA (KYRA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.64K $ 11.64K $ 11.64K Συνολική προμήθεια: $ 934.94M $ 934.94M $ 934.94M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 934.94M $ 934.94M $ 934.94M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.64K $ 11.64K $ 11.64K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00272698 $ 0.00272698 $ 0.00272698 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KYRA (KYRA)

Tokenomics KYRA (KYRA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KYRA (KYRA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KYRA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KYRA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KYRA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KYRA token!

Πρόβλεψη Τιμής KYRA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KYRA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KYRA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KYRA Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!