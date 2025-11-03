Kylie (KYLIE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0002871 $ 0.0002871 $ 0.0002871 Κατώτ. 24H $ 0.00033455 $ 0.00033455 $ 0.00033455 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0002871$ 0.0002871 $ 0.0002871 Υψηλ. 24H $ 0.00033455$ 0.00033455 $ 0.00033455 Υψηλή συνέχεια $ 0.00134643$ 0.00134643 $ 0.00134643 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000543$ 0.00000543 $ 0.00000543 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +104.85% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +104.85%

Kylie (KYLIE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00028852. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KYLIE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0002871 και ενός υψηλού $ 0.00033455, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KYLIE είναι $ 0.00134643, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000543.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KYLIE έχει αλλάξει κατά +0.17% την τελευταία ώρα, -11.86% τις τελευταίες 24 ώρες και +104.85% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kylie (KYLIE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 288.52K$ 288.52K $ 288.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 288.52K$ 288.52K $ 288.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kylie είναι $ 288.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KYLIE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 288.52K