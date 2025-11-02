Kwenta (KWENTA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 16.39 $ 16.39 $ 16.39 Κατώτ. 24H $ 18.02 $ 18.02 $ 18.02 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 16.39$ 16.39 $ 16.39 Υψηλ. 24H $ 18.02$ 18.02 $ 18.02 Υψηλή συνέχεια $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Χαμηλότερη τιμή $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.69%

Kwenta (KWENTA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $16.65. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KWENTA μεταξύ ενός χαμηλού $ 16.39 και ενός υψηλού $ 18.02, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KWENTA είναι $ 790.99, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 6.88.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KWENTA έχει αλλάξει κατά -0.02% την τελευταία ώρα, +0.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kwenta (KWENTA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.87M$ 8.87M $ 8.87M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 13.28M$ 13.28M $ 13.28M Προμήθεια Κυκλοφορίας 532.38K 532.38K 532.38K Συνολικός Όγκος 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kwenta είναι $ 8.87M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KWENTA είναι 532.38K, με συνολική προσφορά 797713.826637721. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 13.28M