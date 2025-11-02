Kuusou (KUUSOU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00009267 $ 0.00009267 $ 0.00009267 Κατώτ. 24H $ 0.00010735 $ 0.00010735 $ 0.00010735 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00009267$ 0.00009267 $ 0.00009267 Υψηλ. 24H $ 0.00010735$ 0.00010735 $ 0.00010735 Υψηλή συνέχεια $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00004466$ 0.00004466 $ 0.00004466 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.14% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.25% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -41.86%

Kuusou (KUUSOU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00010242. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KUUSOU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00009267 και ενός υψηλού $ 0.00010735, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KUUSOU είναι $ 0.00257659, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00004466.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KUUSOU έχει αλλάξει κατά -0.14% την τελευταία ώρα, -1.25% τις τελευταίες 24 ώρες και -41.86% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kuusou (KUUSOU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 99.01K$ 99.01K $ 99.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 99.73K$ 99.73K $ 99.73K Προμήθεια Κυκλοφορίας 966.67M 966.67M 966.67M Συνολικός Όγκος 973,754,227.681037 973,754,227.681037 973,754,227.681037

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kuusou είναι $ 99.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KUUSOU είναι 966.67M, με συνολική προσφορά 973754227.681037. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 99.73K