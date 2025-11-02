Kura (KURA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.050935 $ 0.050935 $ 0.050935 Κατώτ. 24H $ 0.052883 $ 0.052883 $ 0.052883 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.050935$ 0.050935 $ 0.050935 Υψηλ. 24H $ 0.052883$ 0.052883 $ 0.052883 Υψηλή συνέχεια $ 1.47$ 1.47 $ 1.47 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0377842$ 0.0377842 $ 0.0377842 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.20% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +30.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +30.37%

Kura (KURA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.052434. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KURA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.050935 και ενός υψηλού $ 0.052883, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KURA είναι $ 1.47, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0377842.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KURA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +2.20% τις τελευταίες 24 ώρες και +30.37% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kura (KURA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 50.90K$ 50.90K $ 50.90K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 169.85K$ 169.85K $ 169.85K Προμήθεια Κυκλοφορίας 970.73K 970.73K 970.73K Συνολικός Όγκος 3,239,269.00803599 3,239,269.00803599 3,239,269.00803599

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kura είναι $ 50.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KURA είναι 970.73K, με συνολική προσφορά 3239269.00803599. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 169.85K