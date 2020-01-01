KRWO (KRWO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KRWO (KRWO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KRWO (KRWO) KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gimswap.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo Αγοράστε KRWO τώρα!

KRWO (KRWO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KRWO (KRWO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 291.79K $ 291.79K $ 291.79K Συνολική προμήθεια: $ 404.50M $ 404.50M $ 404.50M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 404.50M $ 404.50M $ 404.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 291.79K $ 291.79K $ 291.79K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00072136 $ 0.00072136 $ 0.00072136 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KRWO (KRWO)

Tokenomics KRWO (KRWO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KRWO (KRWO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KRWO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KRWO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KRWO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KRWO token!

