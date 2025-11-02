Koyo (KOY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02352792$ 0.02352792 $ 0.02352792 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +9.24%

Koyo (KOY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KOY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KOY είναι $ 0.02352792, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KOY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +9.24% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Koyo (KOY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 171.40K$ 171.40K $ 171.40K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 182.92K$ 182.92K $ 182.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 527.10M 527.10M 527.10M Συνολικός Όγκος 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977 562,535,613.3139977

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Koyo είναι $ 171.40K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KOY είναι 527.10M, με συνολική προσφορά 562535613.3139977. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 182.92K