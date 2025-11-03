Kovu ($KOVU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.78%

Kovu ($KOVU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $KOVU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $KOVU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $KOVU έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -0.10% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kovu ($KOVU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.92M 999.92M 999.92M Συνολικός Όγκος 999,919,234.792009 999,919,234.792009 999,919,234.792009

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kovu είναι $ 6.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $KOVU είναι 999.92M, με συνολική προσφορά 999919234.792009. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.61K