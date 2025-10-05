Η σημερινή ζωντανή τιμή Koro Go είναι 0.00036787 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KORO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KORO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Koro Go είναι 0.00036787 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο KORO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής KORO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το KORO

Πληροφορίες Τιμής KORO

Επίσημος Ιστότοπος KORO

Tokenomics KORO

Προβλέψεις Τιμών KORO

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Koro Go Λογότ.

Koro Go Τιμή (KORO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 KORO σε USD

$0.00036787
$0.00036787$0.00036787
+24.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Koro Go (KORO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:46:21 (UTC+8)

Koro Go (KORO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00029086
$ 0.00029086$ 0.00029086
Κατώτ. 24H
$ 0.0003836
$ 0.0003836$ 0.0003836
Υψηλ. 24H

$ 0.00029086
$ 0.00029086$ 0.00029086

$ 0.0003836
$ 0.0003836$ 0.0003836

$ 0.00323435
$ 0.00323435$ 0.00323435

$ 0.00005335
$ 0.00005335$ 0.00005335

-0.23%

+24.50%

+38.89%

+38.89%

Koro Go (KORO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00036787. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KORO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00029086 και ενός υψηλού $ 0.0003836, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KORO είναι $ 0.00323435, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005335.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KORO έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, +24.50% τις τελευταίες 24 ώρες και +38.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Koro Go (KORO) Πληροφορίες αγοράς

$ 36.89K
$ 36.89K$ 36.89K

--
----

$ 36.89K
$ 36.89K$ 36.89K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Koro Go είναι $ 36.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KORO είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.89K

Koro Go (KORO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Koro Go σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Koro Go σε USD ήταν $ +0.0001991798.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Koro Go σε USD ήταν $ +0.0012352159.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Koro Go σε USD ήταν $ +0.00024515608898552378.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+24.50%
30 ημέρες$ +0.0001991798+54.14%
60 Ημέρες$ +0.0012352159+335.78%
90 Ημέρες$ +0.00024515608898552378+199.78%

Τι είναι Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Koro Go (KORO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Koro Go Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Koro Go (KORO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Koro Go (KORO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Koro Go.

Ελέγξτε την Koro Go πρόβλεψη τιμής τώρα!

KORO σε Τοπικά Νομίσματα

Koro Go (KORO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Koro Go (KORO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του KORO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Koro Go (KORO)

Πόσο αξίζει το Koro Go (KORO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή KORO στο USD είναι 0.00036787 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή KORO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του KORO σε USD είναι $ 0.00036787. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Koro Go;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το KORO είναι $ 36.89K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KORO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του KORO είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του KORO;
Το KORO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00323435 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του KORO;
Το KORO είχε τιμή ATL ύψους 0.00005335 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του KORO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το KORO είναι -- USD.
Θα ανέβει το KORO υψηλότερα φέτος;
Το KORO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την KORO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-10-05 20:46:21 (UTC+8)

Koro Go (KORO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
10-04 13:39:16Δεδομένα εντός αλυσίδας
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Ενημερώσεις κλάδου
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Ενημερώσεις κλάδου
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Ενημερώσεις κλάδου
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.