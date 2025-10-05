Koro Go (KORO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00029086 $ 0.00029086 $ 0.00029086 Κατώτ. 24H $ 0.0003836 $ 0.0003836 $ 0.0003836 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00029086$ 0.00029086 $ 0.00029086 Υψηλ. 24H $ 0.0003836$ 0.0003836 $ 0.0003836 Υψηλή συνέχεια $ 0.00323435$ 0.00323435 $ 0.00323435 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005335$ 0.00005335 $ 0.00005335 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +24.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +38.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +38.89%

Koro Go (KORO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00036787. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KORO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00029086 και ενός υψηλού $ 0.0003836, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KORO είναι $ 0.00323435, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005335.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KORO έχει αλλάξει κατά -0.23% την τελευταία ώρα, +24.50% τις τελευταίες 24 ώρες και +38.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Koro Go (KORO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Koro Go είναι $ 36.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KORO είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.89K