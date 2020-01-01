KOMPETE (KOMPETE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KOMPETE (KOMPETE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KOMPETE (KOMPETE) KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Επίσημη ιστοσελίδα: https://kompete.game/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/ Αγοράστε KOMPETE τώρα!

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KOMPETE (KOMPETE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Συνολική προμήθεια: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00130533 $ 0.00130533 $ 0.00130533 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0039819 $ 0.0039819 $ 0.0039819 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KOMPETE (KOMPETE)

Tokenomics KOMPETE (KOMPETE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KOMPETE (KOMPETE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KOMPETE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KOMPETE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KOMPETE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KOMPETE token!

