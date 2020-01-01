KOBA (KOBA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KOBA (KOBA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KOBA (KOBA) Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world." Επίσημη ιστοσελίδα: https://kobatheape.org/ Αγοράστε KOBA τώρα!

KOBA (KOBA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KOBA (KOBA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 76.37K Συνολική προμήθεια: $ 28.70B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 28.70B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 76.37K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics KOBA (KOBA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KOBA (KOBA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KOBA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KOBA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KOBA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KOBA token!

