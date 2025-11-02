KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.123499 $ 0.123499 $ 0.123499 Κατώτ. 24H $ 0.138335 $ 0.138335 $ 0.138335 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.123499$ 0.123499 $ 0.123499 Υψηλ. 24H $ 0.138335$ 0.138335 $ 0.138335 Υψηλή συνέχεια $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 Χαμηλότερη τιμή $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.63%

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.125674. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KLIMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.123499 και ενός υψηλού $ 0.138335, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KLIMA είναι $ 3,777.3, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.111333.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KLIMA έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -8.69% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KlimaDAO [OLD] (KLIMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Όγκος (24 ώρες) $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 803.97K$ 803.97K $ 803.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 0.00 0.00 0.00 Συνολικός Όγκος 6,397,290.491519827 6,397,290.491519827 6,397,290.491519827

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KlimaDAO [OLD] είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 9.18K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KLIMA είναι 0.00, με συνολική προσφορά 6397290.491519827. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 803.97K