Kled AI (KLED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0364999 $ 0.0364999 $ 0.0364999 Κατώτ. 24H $ 0.0401014 $ 0.0401014 $ 0.0401014 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0364999$ 0.0364999 $ 0.0364999 Υψηλ. 24H $ 0.0401014$ 0.0401014 $ 0.0401014 Υψηλή συνέχεια $ 0.055581$ 0.055581 $ 0.055581 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00180339$ 0.00180339 $ 0.00180339 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.33% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.55%

Kled AI (KLED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03716022. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KLED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0364999 και ενός υψηλού $ 0.0401014, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KLED είναι $ 0.055581, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00180339.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KLED έχει αλλάξει κατά +0.59% την τελευταία ώρα, -7.33% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.55% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kled AI (KLED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.15M$ 37.15M $ 37.15M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 37.15M$ 37.15M $ 37.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.81M 999.81M 999.81M Συνολικός Όγκος 999,811,403.7271622 999,811,403.7271622 999,811,403.7271622

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kled AI είναι $ 37.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KLED είναι 999.81M, με συνολική προσφορά 999811403.7271622. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 37.15M