Kitty Kult (KULT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.46% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.43% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.43%

Kitty Kult (KULT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KULT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KULT είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KULT έχει αλλάξει κατά -0.50% την τελευταία ώρα, -0.46% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kitty Kult (KULT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 201.01K$ 201.01K $ 201.01K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 430.61K$ 430.61K $ 430.61K Προμήθεια Κυκλοφορίας 466.08B 466.08B 466.08B Συνολικός Όγκος 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kitty Kult είναι $ 201.01K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KULT είναι 466.08B, με συνολική προσφορά 998429871400.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 430.61K