KittehCoin (MEOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00107785 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00439965 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.77% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -35.73%

KittehCoin (MEOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00107785, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEOW είναι $ 0.00439965, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEOW έχει αλλάξει κατά -0.77% την τελευταία ώρα, -1.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KittehCoin (MEOW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 942.76K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 942.76K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.93M Συνολικός Όγκος 997,925,587.199219

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KittehCoin είναι $ 942.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEOW είναι 997.93M, με συνολική προσφορά 997925587.199219. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 942.76K