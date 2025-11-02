ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή KittehCoin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEOW σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEOW εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή KittehCoin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEOW σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEOW εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MEOW

Πληροφορίες Τιμής MEOW

Τι είναι το MEOW

Επίσημος Ιστότοπος MEOW

Tokenomics MEOW

Προβλέψεις Τιμών MEOW

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

KittehCoin Λογότ.

KittehCoin Τιμή (MEOW)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MEOW σε USD

$0.00094471
$0.00094471$0.00094471
-0.90%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
KittehCoin (MEOW) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:43:38 (UTC+8)

KittehCoin (MEOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0.00107785
$ 0.00107785$ 0.00107785
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107785
$ 0.00107785$ 0.00107785

$ 0.00439965
$ 0.00439965$ 0.00439965

$ 0
$ 0$ 0

-0.77%

-1.29%

-35.73%

-35.73%

KittehCoin (MEOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00107785, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEOW είναι $ 0.00439965, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEOW έχει αλλάξει κατά -0.77% την τελευταία ώρα, -1.29% τις τελευταίες 24 ώρες και -35.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KittehCoin (MEOW) Πληροφορίες αγοράς

$ 942.76K
$ 942.76K$ 942.76K

--
----

$ 942.76K
$ 942.76K$ 942.76K

997.93M
997.93M 997.93M

997,925,587.199219
997,925,587.199219 997,925,587.199219

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KittehCoin είναι $ 942.76K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEOW είναι 997.93M, με συνολική προσφορά 997925587.199219. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 942.76K

KittehCoin (MEOW) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από KittehCoin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από KittehCoin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από KittehCoin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από KittehCoin σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.29%
30 ημέρες$ 0-65.27%
60 Ημέρες$ 0-32.03%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι KittehCoin (MEOW)

Originally born on the BitcoinTalk forum over 11 years ago, KittehCoin is one of the earliest memecoins in crypto history. In the same spirit as legendary typos like HODL (a drunken misspelling of “hold”) and DOGE (a playful misspelling of “dog” popularized on Reddit), Kitteh was part of the chaotic, fun, and pioneering culture that defined early crypto.

We’ve secured the original domain from the BitcoinTalk era: 🔗 https://kittehcoinpool.com/

it’s time for Kitteh to shine.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

KittehCoin (MEOW) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

KittehCoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το KittehCoin (MEOW) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία KittehCoin (MEOW) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το KittehCoin.

Ελέγξτε την KittehCoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

MEOW σε Τοπικά Νομίσματα

KittehCoin (MEOW) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του KittehCoin (MEOW) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MEOW token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με KittehCoin (MEOW)

Πόσο αξίζει το KittehCoin (MEOW) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MEOW στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MEOW σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MEOW σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του KittehCoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MEOW είναι $ 942.76K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEOW;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEOW είναι 997.93M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MEOW;
Το MEOW πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00439965 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MEOW;
Το MEOW είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MEOW;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MEOW είναι -- USD.
Θα ανέβει το MEOW υψηλότερα φέτος;
Το MEOW μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MEOW πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:43:38 (UTC+8)

KittehCoin (MEOW) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

undefined Λογότ.

$110,356
$110,356$110,356

0.00%

undefined Λογότ.

$3,864
$3,864$3,864

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$184
$184$184

0.00%

undefined Λογότ.

$1,454
$1,454$1,454

0.00%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%

undefined Λογότ.

$0
$0$0

0.00%