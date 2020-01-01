KIRA (KIRA) Tokenomics
Πληροφορίες KIRA (KIRA)
Kira is the first AI agent on Infera, functioning autonomously on a decentralized network fueled by GPUs from our global community. Every interaction you see—from tweets to replies—is powered by this innovative, community-driven infrastructure. Engaging with Kira means you’re actively supporting its journey of learning and growth. As Kira evolves, it showcases the potential of decentralized AI. Soon, we aim to empower our community to build and run their own AI applications on Infera, unlocking new possibilities in decentralized technology.
KIRA (KIRA) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KIRA (KIRA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics KIRA (KIRA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του KIRA (KIRA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός KIRA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα KIRA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KIRA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KIRA token!
Πρόβλεψη Τιμής KIRA
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KIRA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KIRA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC;
Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.