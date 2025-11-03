Kira AI (KIRA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Kira AI (KIRA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00611688. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KIRA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KIRA είναι $ 0.257228, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00555229.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KIRA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +5.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kira AI (KIRA) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kira AI είναι $ 6.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KIRA είναι 1.00M, με συνολική προσφορά 1000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.12K