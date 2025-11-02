Kintsu Staked Hype (SHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 41.49 $ 41.49 $ 41.49 Κατώτ. 24H $ 43.91 $ 43.91 $ 43.91 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 41.49$ 41.49 $ 41.49 Υψηλ. 24H $ 43.91$ 43.91 $ 43.91 Υψηλή συνέχεια $ 53.2$ 53.2 $ 53.2 Χαμηλότερη τιμή $ 29.91$ 29.91 $ 29.91 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.00%

Kintsu Staked Hype (SHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $41.89. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 41.49 και ενός υψηλού $ 43.91, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHYPE είναι $ 53.2, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 29.91.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHYPE έχει αλλάξει κατά -1.46% την τελευταία ώρα, -3.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kintsu Staked Hype (SHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 241.22K$ 241.22K $ 241.22K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 241.22K$ 241.22K $ 241.22K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.76K 5.76K 5.76K Συνολικός Όγκος 5,758.629300490399 5,758.629300490399 5,758.629300490399

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kintsu Staked Hype είναι $ 241.22K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHYPE είναι 5.76K, με συνολική προσφορά 5758.629300490399. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 241.22K