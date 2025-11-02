KING MYCO ($MYCO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00011419 $ 0.00011419 $ 0.00011419 Κατώτ. 24H $ 0.00011731 $ 0.00011731 $ 0.00011731 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00011419$ 0.00011419 $ 0.00011419 Υψηλ. 24H $ 0.00011731$ 0.00011731 $ 0.00011731 Υψηλή συνέχεια $ 0.00014834$ 0.00014834 $ 0.00014834 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006479$ 0.00006479 $ 0.00006479 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.06%

KING MYCO ($MYCO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00011537. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $MYCO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011419 και ενός υψηλού $ 0.00011731, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $MYCO είναι $ 0.00014834, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006479.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $MYCO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -1.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KING MYCO ($MYCO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 106.62K$ 106.62K $ 106.62K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 106.62K$ 106.62K $ 106.62K Προμήθεια Κυκλοφορίας 924.16M 924.16M 924.16M Συνολικός Όγκος 924,160,000.0 924,160,000.0 924,160,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KING MYCO είναι $ 106.62K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $MYCO είναι 924.16M, με συνολική προσφορά 924160000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 106.62K