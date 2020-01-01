King Kovu (LAZY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το King Kovu (LAZY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες King Kovu (LAZY) $LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience. Επίσημη ιστοσελίδα: https://lazyonbase.com Αγοράστε LAZY τώρα!

King Kovu (LAZY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για King Kovu (LAZY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 123.57K $ 123.57K $ 123.57K Συνολική προμήθεια: $ 20.34M $ 20.34M $ 20.34M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 11.07M $ 11.07M $ 11.07M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 227.07K $ 227.07K $ 227.07K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01783687 $ 0.01783687 $ 0.01783687 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00484901 $ 0.00484901 $ 0.00484901 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01116578 $ 0.01116578 $ 0.01116578 Μάθετε περισσότερα για την τιμή King Kovu (LAZY)

Tokenomics King Kovu (LAZY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του King Kovu (LAZY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός LAZY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα LAZY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του LAZY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του LAZY token!

Πρόβλεψη Τιμής LAZY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το LAZY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του LAZY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του LAZY Token τώρα!

