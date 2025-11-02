Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 41.95 $ 41.95 $ 41.95 Κατώτ. 24H $ 44.49 $ 44.49 $ 44.49 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 41.95$ 41.95 $ 41.95 Υψηλ. 24H $ 44.49$ 44.49 $ 44.49 Υψηλή συνέχεια $ 59.44$ 59.44 $ 59.44 Χαμηλότερη τιμή $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -3.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.21% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.21%

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $42.68. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 41.95 και ενός υψηλού $ 44.49, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KHYPE είναι $ 59.44, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 29.77.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KHYPE έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, -3.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.50B$ 1.50B $ 1.50B Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.50B$ 1.50B $ 1.50B Προμήθεια Κυκλοφορίας 35.11M 35.11M 35.11M Συνολικός Όγκος 35,108,341.08996651 35,108,341.08996651 35,108,341.08996651

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kinetiq Staked HYPE είναι $ 1.50B, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KHYPE είναι 35.11M, με συνολική προσφορά 35108341.08996651. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.50B