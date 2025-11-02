Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 42.08 $ 42.08 $ 42.08 Κατώτ. 24H $ 44.67 $ 44.67 $ 44.67 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 42.08$ 42.08 $ 42.08 Υψηλ. 24H $ 44.67$ 44.67 $ 44.67 Υψηλή συνέχεια $ 51.63$ 51.63 $ 51.63 Χαμηλότερη τιμή $ 29.62$ 29.62 $ 29.62 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.26% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.13% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.61%

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $43.16. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VKHYPE μεταξύ ενός χαμηλού $ 42.08 και ενός υψηλού $ 44.67, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VKHYPE είναι $ 51.63, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 29.62.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VKHYPE έχει αλλάξει κατά +0.26% την τελευταία ώρα, -2.13% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kinetiq Earn Vault (VKHYPE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 392.72M$ 392.72M $ 392.72M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 392.72M$ 392.72M $ 392.72M Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.09M 9.09M 9.09M Συνολικός Όγκος 9,091,164.630219877 9,091,164.630219877 9,091,164.630219877

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kinetiq Earn Vault είναι $ 392.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VKHYPE είναι 9.09M, με συνολική προσφορά 9091164.630219877. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 392.72M