Πληροφορίες Kinesis Gold (KAU) What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kinesis.money/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://kinesis.money/resources/kinesis-whitepaper-en.pdf Αγοράστε KAU τώρα!

Kinesis Gold (KAU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kinesis Gold (KAU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 151.58M $ 151.58M $ 151.58M Συνολική προμήθεια: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 151.58M $ 151.58M $ 151.58M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 112.43 $ 112.43 $ 112.43 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 44.06 $ 44.06 $ 44.06 Τρέχουσα τιμή: $ 105.63 $ 105.63 $ 105.63 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kinesis Gold (KAU)

Tokenomics Kinesis Gold (KAU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kinesis Gold (KAU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KAU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KAU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KAU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KAU token!

