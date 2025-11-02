KIKICat (KIKI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.102855$ 0.102855 $ 0.102855 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.63% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.56% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.08%

KIKICat (KIKI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KIKI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KIKI είναι $ 0.102855, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KIKI έχει αλλάξει κατά -1.63% την τελευταία ώρα, -1.56% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.08% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KIKICat (KIKI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 188.91K$ 188.91K $ 188.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 188.91K$ 188.91K $ 188.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.94M 999.94M 999.94M Συνολικός Όγκος 999,940,654.273316 999,940,654.273316 999,940,654.273316

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KIKICat είναι $ 188.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KIKI είναι 999.94M, με συνολική προσφορά 999940654.273316. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 188.91K