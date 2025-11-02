KIGU (KIGU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.01108042 $ 0.01108042 $ 0.01108042 Κατώτ. 24H $ 0.01175205 $ 0.01175205 $ 0.01175205 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.01108042$ 0.01108042 $ 0.01108042 Υψηλ. 24H $ 0.01175205$ 0.01175205 $ 0.01175205 Υψηλή συνέχεια $ 0.155138$ 0.155138 $ 0.155138 Χαμηλότερη τιμή $ 0.01108042$ 0.01108042 $ 0.01108042 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.10% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.05% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -32.63%

KIGU (KIGU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01145455. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KIGU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.01108042 και ενός υψηλού $ 0.01175205, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KIGU είναι $ 0.155138, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.01108042.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KIGU έχει αλλάξει κατά -1.10% την τελευταία ώρα, +2.05% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KIGU (KIGU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 565.29K$ 565.29K $ 565.29K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 565.29K$ 565.29K $ 565.29K Προμήθεια Κυκλοφορίας 49.00M 49.00M 49.00M Συνολικός Όγκος 49,000,000.0 49,000,000.0 49,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KIGU είναι $ 565.29K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KIGU είναι 49.00M, με συνολική προσφορά 49000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 565.29K