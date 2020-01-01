KIATOKEN (KIA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KIATOKEN (KIA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες KIATOKEN (KIA) KIATOKEN is a purpose-driven cryptocurrency built on the Polygon network, designed to create social impact through the power of decentralized finance. It serves as a donation and reward token for a wide range of charitable causes, including helping children with special needs, protecting the environment, supporting students from underprivileged backgrounds, assisting the homeless, and funding animal shelters. By integrating blockchain technology with real-world missions, KIATOKEN enables transparent, traceable, and fast transactions for donations and community engagement. The project also offers features like staking and community incentives, encouraging users to both contribute to meaningful change and benefit from holding KIA. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kiahelps.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://kiahelps.com/whitepaper/ Αγοράστε KIA τώρα!

KIATOKEN (KIA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KIATOKEN (KIA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 80.50K $ 80.50K $ 80.50K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 160.99K $ 160.99K $ 160.99K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016099 $ 0.00016099 $ 0.00016099 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KIATOKEN (KIA)

Tokenomics KIATOKEN (KIA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KIATOKEN (KIA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KIA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KIA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KIA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KIA token!

Πρόβλεψη Τιμής KIA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KIA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KIA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KIA Token τώρα!

