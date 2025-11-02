Kepithor (KEPI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00214374 $ 0.00214374 $ 0.00214374 Κατώτ. 24H $ 0.00245485 $ 0.00245485 $ 0.00245485 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00214374$ 0.00214374 $ 0.00214374 Υψηλ. 24H $ 0.00245485$ 0.00245485 $ 0.00245485 Υψηλή συνέχεια $ 0.00475245$ 0.00475245 $ 0.00475245 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00150493$ 0.00150493 $ 0.00150493 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -11.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.00%

Kepithor (KEPI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00218038. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KEPI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00214374 και ενός υψηλού $ 0.00245485, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KEPI είναι $ 0.00475245, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00150493.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KEPI έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -11.18% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kepithor (KEPI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 91.48K$ 91.48K $ 91.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 652.86K$ 652.86K $ 652.86K Προμήθεια Κυκλοφορίας 41.95M 41.95M 41.95M Συνολικός Όγκος 299,426,199.0 299,426,199.0 299,426,199.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kepithor είναι $ 91.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KEPI είναι 41.95M, με συνολική προσφορά 299426199.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 652.86K