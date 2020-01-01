Kekius Maximusa (KEKIUSA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kekius Maximusa (KEKIUSA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Kekius Maximusa (KEKIUSA) This project is about Kekius Maximusa, Elon Musk's new character in Path of Exile 2. This is the continuation of his previous character, Kekius Maximus, which Elon Musk played in the original Path of Exile. Starting from April 4th, Elon Musk will be going live again, marking a new chapter in his journey as Kekius Maximusa, and we have created a meme to support both Elon and his character on this exciting, long road ahead. Elon Musk, known for his ventures in space exploration, electric vehicles, and even the realm of artificial intelligence, has always had a knack for bringing unexpected fun and excitement to his followers. Path of Exile 2 provides him with a new platform to engage with his fans in a fresh and interactive way, offering an entertaining blend of gaming and personal branding. By resurrecting Kekius Maximus in the form of Kekius Maximusa, Elon is taking fans on another adventure, and it’s one that promises to be filled with challenges, victories, and lots of laughs along the way. Kekius Maximus, Elon’s previous character, was an iconic part of Path of Exile's community, known for its humorous and occasionally absurd interactions with other players. With the release of Path of Exile 2, Elon’s decision to continue this legacy through the new iteration of the character, Kekius Maximusa, shows his commitment to both the game and its community. The transition from one character to the other symbolizes growth, adaptation, and the endless possibilities within the Path of Exile universe. As Elon goes live again on April 4th, the gaming community eagerly anticipates his return, eager to see what new adventures and memes will come from his online persona. To celebrate this momentous occasion, we’ve created a meme that pays tribute to Kekius Maximusa and the excitement that surrounds this next chapter in Elon Musk’s gaming journey. This meme is not just about the game—it’s a way for fans to join Elon on his epic quest, showing their support for his character and the world of Path of Exile 2. In the coming months, as Kekius Maximusa embarks on this long journey, we look forward to seeing how this story unfolds. With Elon Musk leading the charge, we can expect plenty of entertainment, humor, and perhaps even some unexpected twists along the way. Επίσημη ιστοσελίδα: https://kekiusmaximusa.com/ Αγοράστε KEKIUSA τώρα!

Kekius Maximusa (KEKIUSA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kekius Maximusa (KEKIUSA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00860564 $ 0.00860564 $ 0.00860564 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00020625 $ 0.00020625 $ 0.00020625 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kekius Maximusa (KEKIUSA)

Tokenomics Kekius Maximusa (KEKIUSA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kekius Maximusa (KEKIUSA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KEKIUSA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KEKIUSA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KEKIUSA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KEKIUSA token!

