KEKE Terminal (KEKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0001211 $ 0.0001211 $ 0.0001211 Κατώτ. 24H $ 0.00012412 $ 0.00012412 $ 0.00012412 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0001211$ 0.0001211 $ 0.0001211 Υψηλ. 24H $ 0.00012412$ 0.00012412 $ 0.00012412 Υψηλή συνέχεια $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00011731$ 0.00011731 $ 0.00011731 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.29% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.45%

KEKE Terminal (KEKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00012135. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KEKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0001211 και ενός υψηλού $ 0.00012412, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KEKE είναι $ 0.028921, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00011731.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KEKE έχει αλλάξει κατά -1.29% την τελευταία ώρα, -1.17% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KEKE Terminal (KEKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 121.35K$ 121.35K $ 121.35K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 121.35K$ 121.35K $ 121.35K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,992,279.891164 999,992,279.891164 999,992,279.891164

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KEKE Terminal είναι $ 121.35K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KEKE είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999992279.891164. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 121.35K