Keke (KEKE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00001324$ 0.00001324 $ 0.00001324 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -8.86% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -24.18%

Keke (KEKE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KEKE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KEKE είναι $ 0.00001324, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KEKE έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, -8.86% τις τελευταίες 24 ώρες και -24.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Keke (KEKE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 79.26K$ 79.26K $ 79.26K Προμήθεια Κυκλοφορίας 690.00B 690.00B 690.00B Συνολικός Όγκος 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Keke είναι $ 79.26K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KEKE είναι 690.00B, με συνολική προσφορά 690000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 79.26K