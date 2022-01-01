Keeta (KTA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Keeta (KTA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Keeta (KTA) Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta's architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem. Επίσημη ιστοσελίδα: https://keeta.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://keeta.com/keetanet-whitepaper-20250312.pdf

Keeta (KTA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Keeta (KTA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 555.08M $ 555.08M $ 555.08M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 407.30M $ 407.30M $ 407.30M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.36B $ 1.36B $ 1.36B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.68 $ 1.68 $ 1.68 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0068199 $ 0.0068199 $ 0.0068199 Τρέχουσα τιμή: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36

Tokenomics Keeta (KTA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Keeta (KTA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KTA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KTA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KTA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KTA token!

