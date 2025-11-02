Kava Lend (HARD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00460376 $ 0.00460376 $ 0.00460376 Κατώτ. 24H $ 0.0057297 $ 0.0057297 $ 0.0057297 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00460376$ 0.00460376 $ 0.00460376 Υψηλ. 24H $ 0.0057297$ 0.0057297 $ 0.0057297 Υψηλή συνέχεια $ 2.97$ 2.97 $ 2.97 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00206758$ 0.00206758 $ 0.00206758 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.47% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.47%

Kava Lend (HARD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00488675. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές HARD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00460376 και ενός υψηλού $ 0.0057297, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του HARD είναι $ 2.97, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00206758.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το HARD έχει αλλάξει κατά -1.05% την τελευταία ώρα, -12.51% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.47% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kava Lend (HARD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 658.80K$ 658.80K $ 658.80K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 977.50K$ 977.50K $ 977.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 134.79M 134.79M 134.79M Συνολικός Όγκος 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kava Lend είναι $ 658.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του HARD είναι 134.79M, με συνολική προσφορά 200000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 977.50K