Πληροφορίες Kassandra (KACY) Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Επίσημη ιστοσελίδα: https://kassandra.finance/ Αγοράστε KACY τώρα!

Kassandra (KACY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kassandra (KACY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.67K $ 11.67K $ 11.67K Συνολική προμήθεια: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.95K $ 18.95K $ 18.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00197357 $ 0.00197357 $ 0.00197357 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kassandra (KACY)

Tokenomics Kassandra (KACY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kassandra (KACY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KACY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KACY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KACY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KACY token!

