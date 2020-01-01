Karmaverse (KNOT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Karmaverse (KNOT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Karmaverse (KNOT) Karmaverse, a AAA GameFi metaverse, aims to organically combine the Play-for-Fun and Play-to-Earn elements inside its ecosystem, to build a sustainable system in which the users can play while earning. Karmaverse is a gamefi multiverse with various metaverses, such as Old West, Cyberpunk, Fantasy World, Zombie World, etc. Developed by the team that brought you two of the top 10 SLG titles in mobile gaming history. Karmaverse launches its first large scale blockchain SLG game, Karmaverse Zombie, combining play-to-earn and play-for-fun features. Επίσημη ιστοσελίδα: https://karmaverse.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.karmaverse.io/ Αγοράστε KNOT τώρα!

Karmaverse (KNOT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Karmaverse (KNOT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 345.46K $ 345.46K $ 345.46K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.762414 $ 0.762414 $ 0.762414 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00132559 $ 0.00132559 $ 0.00132559 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00164402 $ 0.00164402 $ 0.00164402 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Karmaverse (KNOT)

Tokenomics Karmaverse (KNOT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Karmaverse (KNOT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KNOT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KNOT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KNOT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KNOT token!

