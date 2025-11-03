KAREN ONCHAIN (KAREN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -13.90%

KAREN ONCHAIN (KAREN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KAREN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KAREN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KAREN έχει αλλάξει κατά +0.16% την τελευταία ώρα, -0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -13.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 49.18K$ 49.18K $ 49.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 93.96B 93.96B 93.96B Συνολικός Όγκος 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KAREN ONCHAIN είναι $ 46.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KAREN είναι 93.96B, με συνολική προσφορά 100000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 49.18K