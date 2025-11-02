KardiaChain (KAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.160205$ 0.160205 $ 0.160205 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +209.17% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +209.17%

KardiaChain (KAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KAI είναι $ 0.160205, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KAI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -5.69% τις τελευταίες 24 ώρες και +209.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

KardiaChain (KAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.99M$ 3.99M $ 3.99M Προμήθεια Κυκλοφορίας 4.78B 4.78B 4.78B Συνολικός Όγκος 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του KardiaChain είναι $ 3.81M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KAI είναι 4.78B, με συνολική προσφορά 5000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.99M