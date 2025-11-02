Kamala Horris (KAMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.03919388$ 0.03919388 $ 0.03919388 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.85% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.66% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.23%

Kamala Horris (KAMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές KAMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του KAMA είναι $ 0.03919388, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το KAMA έχει αλλάξει κατά -0.85% την τελευταία ώρα, -1.66% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.23% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Kamala Horris (KAMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 84.17K$ 84.17K $ 84.17K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 84.17K$ 84.17K $ 84.17K Προμήθεια Κυκλοφορίας 995.56M 995.56M 995.56M Συνολικός Όγκος 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Kamala Horris είναι $ 84.17K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του KAMA είναι 995.56M, με συνολική προσφορά 995559218.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 84.17K