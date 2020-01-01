Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Kakaxa (KAKAXA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Kakaxa (KAKAXA) $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. $KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about to find out😏 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10% You're probably thinking why some kakaxa has tokenomics? You're about Επίσημη ιστοσελίδα: https://kakaxa.com/eng Αγοράστε KAKAXA τώρα!

Kakaxa (KAKAXA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Kakaxa (KAKAXA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 70.46K $ 70.46K $ 70.46K Συνολική προμήθεια: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 70.46K $ 70.46K $ 70.46K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.314659 $ 0.314659 $ 0.314659 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00070874 $ 0.00070874 $ 0.00070874 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Kakaxa (KAKAXA)

Tokenomics Kakaxa (KAKAXA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Kakaxa (KAKAXA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KAKAXA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KAKAXA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KAKAXA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KAKAXA token!

