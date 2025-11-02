Just need some rest (REST) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Κατώτ. 24H $ 0.00437206 $ 0.00437206 $ 0.00437206 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Υψηλ. 24H $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Υψηλή συνέχεια $ 0.01275586$ 0.01275586 $ 0.01275586 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00437206$ 0.00437206 $ 0.00437206 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Just need some rest (REST) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00437206. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές REST μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00437206 και ενός υψηλού $ 0.00437206, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του REST είναι $ 0.01275586, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00437206.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το REST έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Just need some rest (REST) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M 1000.00M 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Just need some rest είναι $ 4.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του REST είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999895.470689. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.37M