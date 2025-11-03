Just Juni by Virtuals (JUNI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -12.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.34%

Just Juni by Virtuals (JUNI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JUNI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JUNI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JUNI έχει αλλάξει κατά -1.72% την τελευταία ώρα, -12.16% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.34% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Προμήθεια Κυκλοφορίας 772.49M 772.49M 772.49M Συνολικός Όγκος 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Just Juni by Virtuals είναι $ 27.00K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JUNI είναι 772.49M, με συνολική προσφορά 772491747.3824497. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.00K