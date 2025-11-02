just a shitcoin (SHITCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00376806 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.86% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.91%

just a shitcoin (SHITCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SHITCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SHITCOIN είναι $ 0.00376806, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SHITCOIN έχει αλλάξει κατά +1.86% την τελευταία ώρα, -2.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

just a shitcoin (SHITCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 716.94K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 716.94K Προμήθεια Κυκλοφορίας 965.24M Συνολικός Όγκος 965,238,255.694135

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του just a shitcoin είναι $ 716.94K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SHITCOIN είναι 965.24M, με συνολική προσφορά 965238255.694135. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 716.94K