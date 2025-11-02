just a little guy (LITTLEGUY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00005565 $ 0.00006497
Κατώτ. 24H $ 0.00005565
Υψηλ. 24H $ 0.00006497
Υψηλή συνέχεια $ 0.0091738
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005565
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.94%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.23%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.04%

just a little guy (LITTLEGUY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00006175. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LITTLEGUY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005565 και ενός υψηλού $ 0.00006497, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LITTLEGUY είναι $ 0.0091738, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005565.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LITTLEGUY έχει αλλάξει κατά -4.94% την τελευταία ώρα, -0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

just a little guy (LITTLEGUY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 61.74K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 61.74K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.89M
Συνολικός Όγκος 999,885,687.238592

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του just a little guy είναι $ 61.74K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LITTLEGUY είναι 999.89M, με συνολική προσφορά 999885687.238592. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 61.74K