Just a Circle (CRCL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00011138 $ 0.00011138 $ 0.00011138 Κατώτ. 24H $ 0.00014914 $ 0.00014914 $ 0.00014914 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00011138$ 0.00011138 $ 0.00011138 Υψηλ. 24H $ 0.00014914$ 0.00014914 $ 0.00014914 Υψηλή συνέχεια $ 0.00426581$ 0.00426581 $ 0.00426581 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00008484$ 0.00008484 $ 0.00008484 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.80% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +25.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +49.58% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +49.58%

Just a Circle (CRCL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00014212. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRCL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011138 και ενός υψηλού $ 0.00014914, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRCL είναι $ 0.00426581, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00008484.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRCL έχει αλλάξει κατά -0.80% την τελευταία ώρα, +25.53% τις τελευταίες 24 ώρες και +49.58% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Just a Circle (CRCL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 142.66K$ 142.66K $ 142.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 142.66K$ 142.66K $ 142.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.90M 999.90M 999.90M Συνολικός Όγκος 999,895,302.944328 999,895,302.944328 999,895,302.944328

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Just a Circle είναι $ 142.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRCL είναι 999.90M, με συνολική προσφορά 999895302.944328. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 142.66K