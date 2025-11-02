ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή JunkCoin Doge Real Name είναι 0.0001047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JUNKCOIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JUNKCOIN εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή JunkCoin Doge Real Name είναι 0.0001047 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο JUNKCOIN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής JUNKCOIN εύκολα στη MEXC τώρα.

Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0001047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JUNKCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007535 και ενός υψηλού $ 0.0001174, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JUNKCOIN είναι $ 0.00038741, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005885.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JUNKCOIN έχει αλλάξει κατά -4.05% την τελευταία ώρα, +11.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JunkCoin Doge Real Name είναι $ 99.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JUNKCOIN είναι 947.93M, με συνολική προσφορά 947933806.455354. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 99.25K

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από JunkCoin Doge Real Name σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από JunkCoin Doge Real Name σε USD ήταν $ -0.0000457932.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από JunkCoin Doge Real Name σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από JunkCoin Doge Real Name σε USD ήταν $ 0.

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Πόσο θα αξίζει το JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το JunkCoin Doge Real Name.

Ελέγξτε την JunkCoin Doge Real Name πρόβλεψη τιμής τώρα!

Η κατανόηση των tokenomics του JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του JUNKCOIN token τώρα!

Πόσο αξίζει το JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή JUNKCOIN στο USD είναι 0.0001047 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή JUNKCOIN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του JUNKCOIN σε USD είναι $ 0.0001047. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του JunkCoin Doge Real Name;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το JUNKCOIN είναι $ 99.25K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JUNKCOIN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του JUNKCOIN είναι 947.93M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του JUNKCOIN;
Το JUNKCOIN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00038741 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του JUNKCOIN;
Το JUNKCOIN είχε τιμή ATL ύψους 0.00005885 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του JUNKCOIN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το JUNKCOIN είναι -- USD.
Θα ανέβει το JUNKCOIN υψηλότερα φέτος;
Το JUNKCOIN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την JUNKCOIN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

