JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00007535 $ 0.00007535 $ 0.00007535 Κατώτ. 24H $ 0.0001174 $ 0.0001174 $ 0.0001174 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00007535$ 0.00007535 $ 0.00007535 Υψηλ. 24H $ 0.0001174$ 0.0001174 $ 0.0001174 Υψηλή συνέχεια $ 0.00038741$ 0.00038741 $ 0.00038741 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005885$ 0.00005885 $ 0.00005885 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -4.05% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +11.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -30.50%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0001047. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JUNKCOIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00007535 και ενός υψηλού $ 0.0001174, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JUNKCOIN είναι $ 0.00038741, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005885.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JUNKCOIN έχει αλλάξει κατά -4.05% την τελευταία ώρα, +11.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -30.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 99.25K$ 99.25K $ 99.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 947.93M 947.93M 947.93M Συνολικός Όγκος 947,933,806.455354 947,933,806.455354 947,933,806.455354

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του JunkCoin Doge Real Name είναι $ 99.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JUNKCOIN είναι 947.93M, με συνολική προσφορά 947933806.455354. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 99.25K