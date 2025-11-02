ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Judge MENTAL είναι 0.00001107 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MENTAL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MENTAL εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MENTAL

Πληροφορίες Τιμής MENTAL

Τι είναι το MENTAL

Επίσημος Ιστότοπος MENTAL

Tokenomics MENTAL

Προβλέψεις Τιμών MENTAL

Judge MENTAL Λογότ.

Judge MENTAL Τιμή (MENTAL)

Live Τιμή 1 MENTAL σε USD

-2.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Judge MENTAL (MENTAL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Judge MENTAL (MENTAL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
Κατώτ. 24H
Υψηλ. 24H

-0.17%

-2.09%

-34.26%

-34.26%

Judge MENTAL (MENTAL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001107. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MENTAL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001079 και ενός υψηλού $ 0.00001166, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MENTAL είναι $ 0.00023026, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001079.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MENTAL έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -2.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Judge MENTAL είναι $ 11.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MENTAL είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999985149.5639024. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.07K

Judge MENTAL (MENTAL) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Judge MENTAL σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Judge MENTAL σε USD ήταν $ -0.0000103755.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Judge MENTAL σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Judge MENTAL σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-2.09%
30 ημέρες$ -0.0000103755-93.72%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Judge MENTAL (MENTAL) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Judge MENTAL Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Judge MENTAL (MENTAL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Judge MENTAL (MENTAL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Judge MENTAL.

Ελέγξτε την Judge MENTAL πρόβλεψη τιμής τώρα!

MENTAL σε Τοπικά Νομίσματα

Judge MENTAL (MENTAL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Judge MENTAL (MENTAL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MENTAL token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Judge MENTAL (MENTAL)

Πόσο αξίζει το Judge MENTAL (MENTAL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MENTAL στο USD είναι 0.00001107 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MENTAL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MENTAL σε USD είναι $ 0.00001107. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Judge MENTAL;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MENTAL είναι $ 11.07K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MENTAL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MENTAL είναι 999.99M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MENTAL;
Το MENTAL πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00023026 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MENTAL;
Το MENTAL είχε τιμή ATL ύψους 0.00001079 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MENTAL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MENTAL είναι -- USD.
Θα ανέβει το MENTAL υψηλότερα φέτος;
Το MENTAL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MENTAL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Judge MENTAL (MENTAL) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

