Judge MENTAL (MENTAL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00001079 $ 0.00001079 $ 0.00001079 Κατώτ. 24H $ 0.00001166 $ 0.00001166 $ 0.00001166 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00001079$ 0.00001079 $ 0.00001079 Υψηλ. 24H $ 0.00001166$ 0.00001166 $ 0.00001166 Υψηλή συνέχεια $ 0.00023026$ 0.00023026 $ 0.00023026 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00001079$ 0.00001079 $ 0.00001079 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.17% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.26%

Judge MENTAL (MENTAL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00001107. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MENTAL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001079 και ενός υψηλού $ 0.00001166, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MENTAL είναι $ 0.00023026, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00001079.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MENTAL έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -2.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Judge MENTAL (MENTAL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.99M 999.99M 999.99M Συνολικός Όγκος 999,985,149.5639024 999,985,149.5639024 999,985,149.5639024

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Judge MENTAL είναι $ 11.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MENTAL είναι 999.99M, με συνολική προσφορά 999985149.5639024. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.07K