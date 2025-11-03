Joyless Boy (JOBOY) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000468$ 0.00000468 $ 0.00000468 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Joyless Boy (JOBOY) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000513. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές JOBOY μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του JOBOY είναι $ 0.00306979, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000468.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το JOBOY έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Joyless Boy (JOBOY) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.13K$ 5.13K $ 5.13K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.06M 999.06M 999.06M Συνολικός Όγκος 999,063,702.336779 999,063,702.336779 999,063,702.336779

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Joyless Boy είναι $ 5.13K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του JOBOY είναι 999.06M, με συνολική προσφορά 999063702.336779. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.13K