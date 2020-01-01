Joss Money (JMONEY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Joss Money (JMONEY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Joss Money (JMONEY) Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.martplay.art/events/jmoney Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Αγοράστε JMONEY τώρα!

Joss Money (JMONEY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Joss Money (JMONEY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Συνολική προμήθεια: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00321083 $ 0.00321083 $ 0.00321083 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Joss Money (JMONEY)

Tokenomics Joss Money (JMONEY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Joss Money (JMONEY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός JMONEY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα JMONEY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του JMONEY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του JMONEY token!

